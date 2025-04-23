Уфа, 23 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Ветераны нефтепереработки «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») рассказали школьникам старших классов г. Уфы о вкладе тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ветераны НПЗ «Башнефти» провели уроки мужества для уфимских школьников

Урок мужества стал не просто очередным уроком истории, а настоящим уроком жизни. Учащиеся познакомились с героическим прошлым уфимских нефтепереработчиков и научились ценить мир, в котором живут. Ребята выразили благодарность героям за их труд и искреннюю заинтересованность в воспитании молодой смены.

В годы войны Уфимский крекинг-завод (ныне «Башнефть-УНПЗ») снабжал фронт горючим. С 1941 по 1945 годы завод произвел более 1 млн тонн топлива. Около 400 заводчан ушли на фронт, 196 из них вернулись домой с боевыми наградами. Двое удостоены звания Героя Советского Союза. В июле 1946 года заводу на вечное хранение вручено переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны СССР.

Иван Семенович Асабин работал на заводе «Новойл» (ныне «Башнефть-Новойл») с 1992 по 2015 год в цехе водоснабжения и водоотведения. До завода Иван Семенович был военным моряком. Старший мичман, ветеран-подводник Краснознаменного Тихоокеанского флота, ветеран подразделения особого риска рассказал ребятам о службе в морском флоте.

Нина Гавриловна Шевченко пришла в коллектив «Уфанефтехима» в 1962 году оператором, в настоящее время занимается общественной работой в совете ветеранов «Башнефть-Уфанефтехима». Она рассказала о стойких, крепких духом женщинах, которые в критические моменты помогали в общем деле.

На уроке ребятам рассказали о героях Советского Союза, любви к Родине, выполнении служебного долга. Воспитанникам «Роснефть-классов» продемонстрировали документальный фильм «Война моторов», который повествует о тружениках тыла и о нефтепереработке в военное время. Кинолента создана при поддержке «Роснефти».

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.