Томск, 15 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Активисты спортивного движения «ТомскНИПИнефть» (входит в научно-проектный комплекс «Роснефти») совершили массовый 200-метровый спуск на горных лыжах и сноубордах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала в Томске «Победный горнолыжный спуск»

Дистанция заезда стала символом памяти о героях Сталинградской битвы, продлившейся 200 дней и ставшей переломным событием в Великой Отечественной войне. Акция в Томске продолжила череду корпоративных соревнований, приуроченных к 80-летию Победы.

В начале мая волонтеры научного института организуют вело — и легкоатлетический забег по местам памяти о Великой Отечественной войне в Томске, а в июле проведут мультиспортивный фестиваль «Энергия жизни» по 14 спортивным дисциплинам.

Развитие спорта и поддержка здорового образа жизни сотрудников — приоритеты социальной политики «Роснефти». Например, в «ТомскНИПИнефть» в рамках корпоративных программ организованы тренировки по 10 видам спорта, в семейном формате проходят спортивные фестивали, более 300 спортсменов регулярно выступают и занимают призовые места на региональных и федеральных соревнованиях и чемпионатах.