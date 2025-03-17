Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 17 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») и администрация Комсомольска-на-Амуре организовали массовый лыжный забег в честь предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В гонках приняли участие около 200 работников завода, горожан и команда любителей лыж из столицы края Хабаровска.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке Комсомольского НПЗ прошли лыжные гонки к 80-летию Победы

Протяженность и сложность трасс была рассчитана на спортсменов разного возраста и уровня подготовки, дистанции варьировались от 500 м до 3 км. Гонки имели любительский статус, при этом уровень их организации не уступал профессиональным — лыжные трассы были оборудованы по стандартам всероссийских соревнований, все участники получили индивидуальные номера и электронные чипы для точной фиксации времени пересечения линий старта и финиша, результаты оценивали профессиональные судьи. Для спортсменов и гостей были созданы комфортные условия — оборудованы теплые раздевалки, организовано горячее питание, болельщиков ждала развлекательная программа.

В ходе состязаний разыграли пять комплектов медалей, победителям вручили памятные призы, а самым юным участникам — сладкие подарки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке Комсомольского НПЗ прошли лыжные гонки к 80-летию Победы

Поддержка массового спорта — одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних предприятий. Компания проводит масштабную работу по продвижению спорта и здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и среди населения в регионах деятельности компании.

На средства компании и дочерних предприятий в регионах строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки. Компания также оказывает поддержку любительскому и массовому спорту.

Справка. ООО «РН-Комсомольский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа. Номенклатура продукции включает более 20 наименований.