Приозерск, Ленинградская область, 3 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» в гостиничном комплексе «Владимировский» на берегу Ладожского озера (Ленинградская область) открылась фотовыставка «Притяжение Арктики». Выставка приурочена ко Дню дикой природы, который ежегодно отмечается 3 марта и призван обратить внимание общественности к вопросам сохранения биоразнообразия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В отеле «Владимировский» открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

Экспозиция «Притяжение Арктики» подготовлена совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и показывает красоту Крайнего Севера. На выставке представлены уникальные кадры из экологических атласов компании, фотографии из научно-исследовательских экспедиций «Роснефти» и снимки производственных объектов. Гости смогут полюбоваться ледяными айсбергами и удивительной красотой арктической флоры и фауны, а также узнать, как проходят масштабные научные исследования региона. Выставка доступна для всех желающих до 28 марта.

«Роснефть» реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. С 2012 года компания провела уже более 50 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации о регионе. Такие масштабные научные работы не проводились со времен СССР. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся совместно с ведущими научными институтами страны. Фотографии, представленные на выставке, иллюстрируют разнообразие объектов этих исследований.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В отеле «Владимировский» открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

Компания уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности компании. Защита и сохранение экосистем и биоразнообразия — одна из основных экологических целей «Роснефти» до 2035 года.

В этом году «Роснефть» запустила новую программу по сохранению биоразнообразия под названием «Тамура». Её цель — актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов. До 2027 года на полуострове Таймыр пройдут исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено 10 экспедиций.

«Роснефть» осуществляет также поддержку программ по сохранению популяции амурского тигра, взаимодействуя с особо охраняемыми природными территориями в ареале хищника, центрами реабилитации и реинтродукции животных. При участии компании закупается оборудование и транспорт для научных целей, ведется строительство социальной инфраструктуры для ученых.

В 2024 году учёные Сибирского федерального университета при поддержке «Роснефти» проанализировали состояние популяции волка в Эвенкийском районе Красноярского края. Результатом исследований стал свод рекомендаций специалистов по совершенствованию регулирования численности хищников для сохранения баланса экосистем. В общей сложности исследователи провели 67 полевых командировок в различные районы и заповедники Приенисейской Сибири. Специалисты разработали методику расчета численности хищника, согласно которой популяция волка на территории Эвенкии насчитывает 2600 особей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В отеле «Владимировский» открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

Справка. Отель «Владимировский» был открыт компанией в 2021 году, расположен в живописной бухте Владимировская. Из его уютных номеров открывается прекрасный вид на Ладожское озеро. Современное функциональное здание отеля гармонично вписывается в природный ландшафт российского Севера. Комплекс располагает развитой инфраструктурой для комфортного отдыха: включает четырехзвездочный отель, SPA-центр, банный комплекс, кемпинг для автодомов, а также пассажирский речной вокзал. Рядом с отелем расположен современный автозаправочный комплекс «Роснефти», где можно заправить автомобиль качественным топливом и воспользоваться электрозарядкой, для водного транспорта предусмотрена плавучая заправочная станция.