Нягань, Югра, 19 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») организовал для жителей Нягани фестиваль дворового хоккея «Первая шайба».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Нягани провела фестиваль дворового хоккея

Спортивный праздник посвящен 45-летию освоения Красноленинского свода месторождений. В мероприятии приняли участие более 150 человек, в том числе активисты «Движения первых».

В ходе фестиваля хоккеисты «РН-Няганьнефтегаз» провели дружеский матч и мастер-класс для школьников. Под руководством спортсменов предприятия каждый ребенок смог почувствовать себя хоккеистом и забросить шайбу в ворота. Также дети участвовали в различных конкурсах и викторинах, которые были посвящены хоккею и истории страны. Самым активным и метким участникам фестиваля нефтяники вручили памятные подарки и дипломы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Нягани провела фестиваль дворового хоккея

«Роснефть» активно содействует развитию хоккея в стране и вносит весомый вклад в популяризацию этого вида спорта среди детей и молодежи. При поддержке компании строятся современные спортивные комплексы, организуются масштабные спортивные состязания. Кроме того, с 2011 года «Роснефть» является владельцем сильнейшей российской команды — хоккейного клуба ЦСКА, завоевавшего три кубка Гагарина.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Нягани провела фестиваль дворового хоккея

Справка. АО «РН-Няганьнефтегаз» — основное нефтедобывающее предприятие «Роснефти» на территории г. Нягани. Ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.