Оренбург, 28 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Оренбургнефть», ключевого добывающего актива «Роснефти» в Поволжье, провели Урок мужества для учеников «Роснефть-классов» в памятный День снятия блокады Ленинграда. Более 50 школьников из Бугуруслана, Бузулука и Сорочинска приняли участие в акции.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» организовали патриотическую акцию в Оренбуржье

В ходе встречи ребята в формате онлайн пообщались с ветераном-нефтяником, жителем блокадного Ленинграда — услышали от него истории о событиях, которые пришлось пережить ленинградцам. Также школьники узнали о вкладе оренбургских нефтяников в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря труду и усилиям советских нефтяников добыча предприятия за годы войны была увеличена в десять раз, на фронт отправлено порядка миллиона тонн нефти.

Специалисты «Оренбургнефти» в рамках корпоративной волонтерской программы «Роснефти» «Платформа добрых дел» проводят системную работу по социально-гуманитарному и историко-культурному направлениям. В числе проводимых мероприятий просветительские акции и уроки, которые направлены на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей.

Справка. «Оренбургнефть» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие Оренбургской области, осуществляет производственную деятельность более 60 лет. Накопленная добыча составляет 467 млн тонн нефти. Сегодня под патронажем «Оренбургнефти» находятся два ветерана — участника Великой Отечественной войны, 41 труженик тыла, два ветерана, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».