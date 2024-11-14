Санкт-Петербург, 14 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. «РН-Северо-Запад» (входит в ПАО «НК «Роснефть») провела для клиентов сети АЗС «Роснефть» в Санкт-Петербурге познавательную акцию. Волонтеры познакомили автомобилистов с мероприятиями Компании, которые направлены на сохранение и защиту популяции белого медведя во всех зоопарках страны и в живой природе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Посетителям АЗС «Роснефть» рассказали о программе защиты белых медведей

Посетителей АЗК встречали большие мягкие белые медведи — талисманы «РН-Северо-Запад». Клиенты приняли участие в викторине и узнали интересные факты о полярном хищнике, собирали пазл с королем Арктики, а маленькие гости АЗК рисовали на мастер-классе медвежат и получили конструкторы в виде медведя из переработанного пластика.

Сохранение и защита популяции белого медведя — одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. К настоящему времени Компания патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров и проведение научных исследований. При поддержке «Роснефти» разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Изделия нескольких видов, изготовленных из особо прочного пластика, ежегодно направляют в зоопарки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Посетителям АЗС «Роснефть» рассказали о программе защиты белых медведей

Справка. Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. Она охватывает 61 регион России. Сеть АЗС компании включает около 3 000 станций. Бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива.

«РН-Северо-Запад» — сбытовое предприятие НК «Роснефть» на топливном рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородкой, Псковской и Архангельской областей, располагающее сетью АЗС/АЗК, нефтебазами и парком бензовозов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Посетителям АЗС «Роснефть» рассказали о программе защиты белых медведей

«Роснефть» реализует комплексную научную программу по изучению и защите белых медведей в живой природе, исследований в Арктике. Компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальную информацию о регионе. В 2024 году Компания совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Центром полногеномного секвенирования приступили к реализации уникального проекта по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития региона и сохранения его хрупких экосистем.