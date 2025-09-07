В Москве 7 сентября проходит общегородской крестный ход, приуроченный ко дню празднования Собора Московских святых. Молитвенное шествие, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, собрало около 40 тыс. верующих.

Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве

Процессия выдвинулась в 12:00 от храма Христа Спасителя и, пройдя по Соймоновскому проезду и Пречистенской набережной, направилась в сторону Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составит 6 км, продолжительность шествия — примерно до 15:00.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в день празднования Собора Московских святых в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

Божественная литургия в день празднования Собора Московских святых в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

Крестный ход — это торжественное церковное шествие с крестами, церковными знаменами и иконами. Традиция является возрождением истории больших московских крестных ходов. Она берет свое начало в 1525 году, когда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список Смоленской иконы Божией Матери.

Верующие во время крестного хода

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у Пушкинского моста во время общегородского крестного хода в рамках празднования Собора Московских святых

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых в Москве

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых в Москве

Праздник, отмечаемый 7 сентября, установлен в честь 545 святых, включая новомучеников XX века. Эта дата имеет особое значение для верующих Москвы и Московской области, поскольку в этот день вспоминают всех святых, чья жизнь и духовные подвиги были связаны с московской землей.

Перед началом шествия патриарх Кирилл провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. По его словам, Москва не откажется от христианского наследия, поскольку является по-настоящему православной и открытой для собратьев из других религий, которые признают ее вклад в общую историю.