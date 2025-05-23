В России 23 июня началась сдача Единого государственного экзамена. В этот день проводятся ЕГЭ по истории, литературе и химии.

27 мая станет основным днём сдачи единого госэкзамена по математике, 30 мая — по русскому языку. 2 июня школьники смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), а 10–11 июня — по иностранным языкам (устная часть) и информатике.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В период с 16 по 23 июня запланированы резервные дни для сдачи экзаменов. Пересдать ЕГЭ можно будет 3 и 4 июля.

Предполагается, что в основной период ЕГЭ сдадут 712 тыс. человек, в том числе более 637 тыс. выпускников текущего года. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах Федерации и в 55 зарубежных странах. Будут задействованы 5963 пункта проведения экзаменов.

РИА Новости/Виталий Аньков

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

РИА Новости/Александр Кряжев

Владимир Смирнов/ТАСС

В Рособрнадзоре ранее сообщили, что самыми массовыми в 2025 году станут экзамены по русскому языку (его сдают 96% участников ЕГЭ), базовой и профильной математике (по 47%), обществознанию (42%), информатике (21%), биологии (20%) и физике (17%).

Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что число выпускников, выбравших в этом году математические и естественно-научные предметы на ЕГЭ, превысит 34% от общего числа, что выше запланированного показателя.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В апреле президент Владимир Путин рекомендовал властям регионов стимулировать школьников сдавать ЕГЭ и ОГЭ по техническим наукам. Также глава государства призвал власти субъектов Федерации принять меры по подготовке, повышению квалификации и поддержке учителей естественно-научных предметов.

Ранее 23 мая Кравцов сообщил, что ЕГЭ стартовал без сбоев и без утечек экзаменационных материалов. Министр рассказал, что в этом году в организации проведения госэкзамена задействовано около 300 тыс. специалистов и более 6 тыс. медицинских работников. Также действует горячая линия психологической поддержки. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тыс. общественных наблюдателей.

Кравцов отметил, что Минпросвещения и Рособрнадзор держат ситуацию во всех субъектах РФ под контролем. Он указал, что ведомства совместными усилиями постараются обеспечить своевременное получение результатов экзамена.