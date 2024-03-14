Материалы с тегом «Школы»
Медведев призвал закрыть проблему школ с туалетами во дворе
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил сделать всё необходимое для решения проблемы школ с туалетами во дворе. Такую задачу он поставил в ходе заседания программной комиссии партии. «У нас есть школы с туалетами во дворе?» — спросил Медведев. Ему ответили, что таких школ в...
14 марта 2024
Голикова рассказала, сколько школ и детсадов построят в РФ за шесть лет
В России за шесть лет планируют построить около 150 школ и 110 детских садов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова. Новость дополняется
14 марта 2024
Школьников Курска переведут на дистанционное обучение
В Курске школьников переведут на дистанционное обучение, сообщили 12 марта власти региона. Мэр Курска Иван Куцак заявил, что школьники будут учиться в удалённом формате до конца текущей рабочей недели. «В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение...
12 марта 2024
Вооружённый мужчина проник в здание школы под Берлином
В Германии вооружённый мужчина проник в здание школы. Учебное учреждение расположено в населённом пункте Петерсхаген под Берлином. Об этом 8 марта сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland. Сигнал тревоги о том, что в школу вошёл мужчина с оружием, поступил на пульт полиции в 09:15 мск...
8 марта 2024
Путин поддержал идею создать аграрные классы в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать аграрные классы в школах. Об этом он заявил 5 марта во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае. «Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с...
5 марта 2024
Эксперт рассказала способы запомнить пройденный в школе материал
В школе, особенно в старших классах, детям приходится запоминать большой объём информации, облегчить запоминание пройденного материала поможет мнемотехника, сообщила ИА Регнум руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева. По её словам, систематическое...
2 марта 2024
Абсолютное большинство россиян поддержало идею Путина о пересдаче ЕГЭ
Порядка 76% граждан России поддержали предложение российского лидера Владимира Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Об этом говорится в социальной опросе, проведённом рекрутинговым сервисом SuperJob...
1 марта 2024
Путин: на капремонт детских садов и школ выделено более 400 млрд рублей
Российские власти дополнительно выделят более 400 млрд рублей на капитальный ремонт детских садов и школ, заявил президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию. «В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов...
29 февраля 2024
Минпросвещения: увеличение количества уроков истории не усилит нагрузку
Увеличение количества уроков истории в российских школах не приведёт к дополнительной нагрузки для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Министерство просвещения РФ. «Подчеркнем, что нагрузка на школьников при этом не увеличится», — отметили в ведомстве. Ранее Минпросвещения разработало...
23 февраля 2024
Родители и педагоги поблагодарили Путина за программу по капремонту школ
В Карелии в Штабе общественной поддержки прошёл круглый стол по итогам и планам реализации президентской программы капитального ремонта школ, сообщил 22 февраля официальный интернет-портал региона. В обсуждении участвовали директора и учителя школ, представители родительской общественности...
22 февраля 2024
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в 5–8 классах
Министерство просвещения предложило увеличить количество уроков истории в 5–8 классах с двух до трёх в неделю, а число часов на обществознание в школах сократить. Соответствующие документы опубликовали на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. «Общее число часов, рекомендованных...
новость часа
22 февраля 2024
Умер водитель петербургского адвоката, раненный в затылок у здания школы
Раненный в затылок у здания школы на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель адвоката Рустамбек Алдаев скончался в больнице, сообщил 22 февраля Telegram-канал «112». «Скончался водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы», — сообщил канал. Мужчину, который...
22 февраля 2024
Путин потребовал соблюдения всех требований по безопасности школьников
В России необходимо добиться чёткого соблюдения всех требований в вопросе обеспечения безопасности школьников, заявил президент РФ Владимир Путин 20 февраля в ходе совещания по капитальному ремонту школ. «Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с...
20 февраля 2024
Путин: капремонт школ не должен быть просто перекрашиванием стен
В ходе капремонта школ нужно создавать современную образовательную среду для юных россиян, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на совещании по капитальному ремонту школ. Президент отметил, что в работе по капитальному ремонту школ главное не просто количество отремонтированных...
20 февраля 2024
В Белгороде проверили безопасность школ по возвращении учеников с дистанта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал организацию очного обучения в школах. Учебные заведения ранее были временно переведены на «удалёнку» из-за террористических атак киевского режима. С 19 февраля школы открыли и предложили родителям выбрать формат обучения. Большинство...
20 февраля 2024
Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных вечеров в 2024 году
Последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, а выпускные вечера — 28–29 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести...
18 февраля 2024
Путин: на работу в школы нужно привлекать «побольше крутых мужиков»
«Побольше крутых мужиков» следует привлекать к работе педагогами в школах, заявил 15 февраля президент России Владимир Путин во время поездки в Нижний Тагил при посещении средней общеобразовательной школы № 32. Директор школы Галина Масликова в ходе осмотра кабинета ОБЖ (Основы безопасности...
15 февраля 2024
Путин осмотрел школу в Нижнем Тагиле
Президент России Владимир Путин осмотрел школу № 32 в Нижнем Тагиле. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что главе государства продемонстрировали оснащение образовательного учреждения, показали столовую, спортивный и актовый залы, а также кабинеты физики, химии, основ...
15 февраля 2024
В Свердловской области учительница 27 раз уколола второклассника циркулем
В городе Асбесте Свердловской области учительница 27 раз уколола циркулем ученика второго класса. Об этом сообщил портал Е1. Инцидент произошёл ещё 16 января. Отмечается, что педагог вышла из себя после того, как школьник поссорился с девочкой и случайно поцарапал её руку. Врачи обработали раны...
14 февраля 2024
Путин поручил организовать общероссийский конкурс «Наставник года»
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить проведение конкурса «Наставник года». Перечень поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 декабря 2023 года заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника был опубликован 13 февраля. «При...
13 февраля 2024