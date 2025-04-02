Москва, 2 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов стимулировать школьников сдавать ЕГЭ и ОГЭ по техническим наукам. Соответствующее распоряжение опубликовано 2 апреля на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ реализовать комплекс дополнительных мер по стимулированию обучающихся… к выбору экзаменов по профильной математике, физике, химии, биологии для их сдачи при прохождении государственной итоговой аттестации», — говорится в тексте документа.

Кроме того, президент рекомендовал властям субъектов принять меры по подготовке, повышению квалификации и поддержке учителей естественно-научных предметов.

Доклад о предпринятых мерах глава государства ждет 1 сентября. Далее сводки о проведенных мерах стимуляции и поддержки нужно будет приводить ежегодно.

«Ответственные: высшие должностные лица субъектов Российской Федерации», — говорится в поручении.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля во время заседания Совета по науке и образованию Путин поручил Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО) комплексно обновить школьные программы по естественным наукам и математике.

Ранее, в августе, Путин уже поручал повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Эти мероприятия включат в нацпроект «Молодёжь и дети».

24 января глава государства отметил, что уровень образования в России в целом растёт, оно становится более современным. Он добавил, что в стране активно ведётся развитие федеральных исследовательских университетов, появляются новые сильные вузы, включая негосударственные.