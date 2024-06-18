Во вторник, 18 июня, в телецентре «Останкино» прошла церемония прощания с погибшим в Горловке в результате удара ВСУ оператором НТВ Валерием Кожиным.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

На церемонию прощания пришли родственники Кожина, коллеги-военкоры, журналисты. Венки направили родные и близкие военкора, президент России Владимир Путин и телеканал «Звезда».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Военный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц

Кирилл Каллиников/РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов

Похоронят Кожина 18 июня в его родном городе Калязине, в Тверской области, в кругу родных и близких. Похороны пройдут в закрытом для СМИ режиме.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

13 июня Валерий Кожин, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский в результате обстрела ВСУ. Позднее главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко сообщила, что раненные под Горловкой журналисты находятся в коме, у них травматическая ампутация и открытая черепно-мозговая травма.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов (второй слева) и главный редактор АО «Телекомпания НТВ» Александра Костерина (слева)

В тот же день Валерий Кожин скончался в больнице. Врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

Михаил Климентьев/ТАСС Корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд

Кожину было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году и прошёл путь от звукооператора-техника до телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках, в том числе в Сирии, в зонах вооружённых конфликтов на территории ДНР и ЛНР. Проводил в командировках по несколько месяцев в году.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Его награждали медалью «За Отвагу» (2014 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью Минобороны «Участнику военной операции в Сирии» (2018 год).