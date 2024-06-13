Горловка, ДНР, 13 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Трое журналистов НТВ, получившие ранения под Горловкой, находятся в коме, по информации врачей, их доставили в операционную.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — процитировала «РГ» главного врача городской больницы №2 Неллю Якуненко.

Она не смогла сказать, что конкретно произошло с пострадавшими.

Как передавало ИА Регнум, мэр Горловки 13 июня заявил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и двое его коллег получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский, когда выполняли там профессиональные обязанности. Глава города также сообщил, что ВСУ в это время обстреляли посёлок шахты им. Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки и посёлок Гольмовский.

19 апреля в Запорожской области погиб корреспондент «Известий» Семён Ерёмин, когда снимал репортаж в зоне СВО. ВСУ атаковали журналиста с помощью беспилотника. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Путин 5 июня, встречаясь с представителями мировых СМИ, сообщил, что не менее 30 российских журналистов погибли в ходе конфликта на Украине. Он также отметил, что России не дают возможности расследовать причины их гибели.