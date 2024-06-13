Москва, 13 июня, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Офицер сопровождения пострадал вместе с журналистами НТВ под Горловкой. Об этом 13 июня сообщил Telegram-канал НТВ.

Минобороны. рф

«Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения», — проинформировал канал.

Как передавало ИА Регнум, мэр Горловки Иван Приходько 13 июня сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и двое его коллег получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский, когда выполняли там профессиональные обязанности.

Глава города также сообщил, что ВСУ в это время обстреляли посёлок шахты им. Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки и посёлок Гольмовский.

Позднее главврач городской больницы №2 Нелли Якуненко сообщила, что раненные под Горловкой журналисты находятся в коме, у них травматическая ампутация и открытая черепно-мозговая травма. Она добавила, что пострадавших доставили в операционную.