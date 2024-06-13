Горловка, ДНР, 13 июня, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле Горловки, оператор Валерий Кожин скончался в больнице, сообщил 13 июня мэр Иван Приходько в Telegram-канале «Приходько РИК».

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«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — говорится в сообщении.

Гибель оператора подтвердили также в НТВ. Как сообщил телеканал, врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

Кожину было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году и прошёл путь от звукооператора-техника до телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках, в том числе в Сирии, в зонах вооружённых конфликтов на территории ДНР и ЛНР. Проводил в командировках по несколько месяцев в году.

Награжден медалью «За Отвагу» (2014 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью Минобороны «Участнику военной операции в Сирии» (2018 год).

Двое сотрудников НТВ и один офицер сопровождения 13 июня получили ранения под Горловкой в посёлке Гольмовский во время выполнения профессиональных обязанностей. Пострадавших доставили в больницу. Съемочная группа приехала на позиции российских военных, чтобы снять репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны украинской армии. Сообщалось, что их атаковал украинский дрон.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы в результате обстрела ВСУ.

Главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко также сообщила, что все трое пострадавших на момент поступления в больницу находились в коме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 13 июня назвала целенаправленной атаку на российских журналистов под Горловкой. Она подчеркнула, что это стало очередным терактом боевиков киевского режима.