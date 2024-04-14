Иран провёл против Израиля операцию «Правдивое обещание»
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с обострением на Ближнем Востоке
Россия призвала к сдержанности все стороны конфликта на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль и предупредила об угрозе роста напряжённости в регионе, говорится в опубликованном 14 апреля заявлении российского МИД.
«Призываем все вовлечённые стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами», — подчеркнули в МИД и призвали российских граждан, находящихся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями ведомства и дипмиссий.
Ночью по территории Израиля было выпущено несколько сотен ракет и беспилотников. В заявлении российского МИД подчёркивается, что Иран назвал это ответом на атаки по своим объектам, в числе которых — удар по зданию консульского отдела иранского посольства в Дамаске 1 апреля.
«К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии. Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе», — отметили в дипведомстве.
Иран в ходе операции «Правдивое обещание» выпустил по Израилю, по оценкам, до 400-500 беспилотников и примерно 150 ракет. Запуски в основном производились в Иране, но несколько беспилотников поднялись в воздух в Ираке и Йемене. Сообщалось и о ракетном ударе со стороны отрядов шиитской организации «Хезболла», базирующихся в Ливане.
Атака длилась не менее пяти часов. Очевидцы сообщали о мощных взрывах в небе над сирийским Дамаском и израильским Иерусалимом. Сирены воздушной тревоги также звучали в южной, центральной, северной частях Израиля и в районе Мёртвого моря.
В Сети доступны кадры с иранскими ракетами, пролетающими над территорией сопредельных стран, работой системы «Железный купол», взрывами на земле.
Представители американского командования заявили, что большинство целей были уничтожены за пределами Израиля. Обломки по меньшей мере одной из ракет упали в столице Иордании Аммане.
На улицы иранских городов вышли толпы людей, ликующих в надежде отомстить Израилю за разрушение здания консульства в Дамаске. Тогда в результате атаки погибли несколько иранских офицеров и генералов.
Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ совместно с партнёрами Израиля «непревзойдённым образом» сорвали иранскую атаку. По его словам, кампания ещё не окончена, поэтому жителям страны нужно быть бдительными. По данным ЦАХАЛ, 99% иранских снарядов, выпущенных по Израилю, были перехвачены.
Вместе с тем представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что важные военные цели израильской армии были успешно уничтожены.
В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по району населённого пункта Наби-Шит на востоке Ливана, где находился крупный объект «Хезболлы» по производству оружия.
Как сообщало ИА Регнум, во время атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.
Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил о завершении операции против Израиля, но пригрозил дальнейшими действиями в случае необходимости. Багери отметил, что в числе целей атаки были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».