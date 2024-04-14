Россия призвала к сдержанности все стороны конфликта на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль и предупредила об угрозе роста напряжённости в регионе, говорится в опубликованном 14 апреля заявлении российского МИД.

ТАСС/AP Photo/Vahid Salemi

«Призываем все вовлечённые стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами», — подчеркнули в МИД и призвали российских граждан, находящихся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями ведомства и дипмиссий.

Ночью по территории Израиля было выпущено несколько сотен ракет и беспилотников. В заявлении российского МИД подчёркивается, что Иран назвал это ответом на атаки по своим объектам, в числе которых — удар по зданию консульского отдела иранского посольства в Дамаске 1 апреля.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881777" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии. Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе», — отметили в дипведомстве.

Иран в ходе операции «Правдивое обещание» выпустил по Израилю, по оценкам, до 400-500 беспилотников и примерно 150 ракет. Запуски в основном производились в Иране, но несколько беспилотников поднялись в воздух в Ираке и Йемене. Сообщалось и о ракетном ударе со стороны отрядов шиитской организации «Хезболла», базирующихся в Ливане.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881777" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Атака длилась не менее пяти часов. Очевидцы сообщали о мощных взрывах в небе над сирийским Дамаском и израильским Иерусалимом. Сирены воздушной тревоги также звучали в южной, центральной, северной частях Израиля и в районе Мёртвого моря.

В Сети доступны кадры с иранскими ракетами, пролетающими над территорией сопредельных стран, работой системы «Железный купол», взрывами на земле.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881777" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Представители американского командования заявили, что большинство целей были уничтожены за пределами Израиля. Обломки по меньшей мере одной из ракет упали в столице Иордании Аммане.

На улицы иранских городов вышли толпы людей, ликующих в надежде отомстить Израилю за разрушение здания консульства в Дамаске. Тогда в результате атаки погибли несколько иранских офицеров и генералов.

ТАСС/AP/TASS

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ совместно с партнёрами Израиля «непревзойдённым образом» сорвали иранскую атаку. По его словам, кампания ещё не окончена, поэтому жителям страны нужно быть бдительными. По данным ЦАХАЛ, 99% иранских снарядов, выпущенных по Израилю, были перехвачены.

Вместе с тем представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что важные военные цели израильской армии были успешно уничтожены.

В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по району населённого пункта Наби-Шит на востоке Ливана, где находился крупный объект «Хезболлы» по производству оружия.

Как сообщало ИА Регнум, во время атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил о завершении операции против Израиля, но пригрозил дальнейшими действиями в случае необходимости. Багери отметил, что в числе целей атаки были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».