Вашингтон, 14 апреля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Израиль обратился к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседания после атаки Ирана. Об этом указано в письме постпреда Израиля.

(сс) Patrick Gruban Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«Серьёзность и масштабы атак беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета Израиля, международного права и резолюций Совета Безопасности», — отметили представители Израиля.

В постпредстве председательствующей в Совбезе Мальты подтвердили получение израильского запроса.

Внеочередное заседание членов СБ ООН запланировано на 16:00 (23:00 мск) 14 апреля.

Заседание запрошено, чтобы «безапелляционно осудить Иран за эти серьёзные нарушения» и принять меры по признанию Корпуса стражей Иранской революции (КСИР) террористической организацией, написал в соцсети Х израильский постпред при всемирной организации Гилад Эрдан.

Как передавало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что глубоко встревожен реальной угрозой разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Генсек ООН подчеркнул, что необходимо проявлять максимальную сдержанность, избегать любые действия, которые могут привести к крупному военному столкновению на Ближнем Востоке.

Постпредство Ирана при ООН заявило, что удар по Израилю был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

В свою очередь постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой осудить произошедшее. Он заявил, что иранские власти своей атакой на Израиль нарушили Устав ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 апреля заявил, что Армия обороны страны годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Тель-Авив ценит поддержку США, Британии, Франции и многих других стран, добавил он. По словам израильского политика, он определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар».