Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. О военном совете сообщили в канцелярии министра.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху, Иран

Срочное заседание собрали в связи с началом атаки Ирана на Израиль с помощью беспилотников. Уже запущено несколько десятков БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, Иран с вечера 13 апреля уже запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников. Часть из них удалось перехватить в небе над Сирией.

Военные Израиля считают, что иранские беспилотники могут войти в воздушное пространство страны 14 апреля ранним утром.

Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар, защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно».