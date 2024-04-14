Тегеран, 14 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Иран ответит с удвоенной силой, если Израиль предпримет какие-либо действия на иранской территории. Об этом 14 апреля заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери агентству Tasnim.

ТАСС/ EPA/ATEF SAFADI

По его словам, если Израиль отреагирует на операцию, которую Иран провёл в ночь на 14 апреля, то следующий ответ будет намного шире и масштабнее.

Как отметил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем ожидалось.

«Наша реакция на любую агрессию со стороны Израиля будет более суровой», — передает его слова иранский телеканал Press TV.

Как передавало ИА Регнум, ранее Багери заявил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

ВВС Израиля 1 апреля нанесли ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Здание было полностью уничтожено. На месте погибли несколько человек, среди которых оказались два генерала иранского КСИР.