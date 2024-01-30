Один из мирных жителей пригорода Донецка, Горловки, был ранен во время обстрела со стороны ВСУ. Об этом 30 января сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Огонь по городу велся из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. С начала суток по Горловке выпущено свыше двух десятков артиллерийских снарядов, рассказали ТАСС в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Днём ранее, 29 января, украинские войска нанесли удар по Калининскому району, на севере Донецка. В Telegram-канале СЦКК сообщили, что противник вёл обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО), было выпущено не менее восьми ракет.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Калининский район — один из тыловых районов Донецка, при этом он достаточно далеко от боевой линии соприкосновения и расположен на востоке столицы центра ДНР.

Таисия Воронцова / РИА Новости

Таисия Воронцова / РИА Новости

Очевидцы сообщили, что удар пришелся на бульвар Шевченко, из-за чего начались пожары.

Таисия Воронцова / РИА Новости

Обстрелы Донецка унесли жизни не менее четырёх мирных граждан, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По дополнительной информации, в результате обстрела Калининского района по пр. Ильича погиб мужчина 1959 г. р.», — написал градоначальник.

Таисия Воронцова / РИА Новости

«Под обстрелом нацистов Кировский район! Не покидайте укрытий, будьте осторожны!» — написал Кулемзин уже 30 января.

Таисия Воронцова / РИА Новости

Повреждения получили два частных домостроения и как минимум три объекта гражданской инфраструктуры, проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.

Руководитель региона также сообщил, что было зафиксировано 10 обстрелов со стороны украинской армии, выпущено более трёх десятков боеприпасов с применением реактивной и ствольной артиллерии, ударных беспилотников и дронов-камикадзе.

Таисия Воронцова / РИА Новости

28 января при обстреле ВСУ Горловки пострадали две женщины.

Таисия Воронцова / РИА Новости

21 января ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии калибра 152 и 155 мм, тогда сильный удар пришелся по рынку «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Тогда глава ДНР Пушилин сообщил о гибели 28 человек. Он уточнил, что многие пострадавшие при ударе ВСУ по рынку в Донецке, включая детей, получили проникающие ранения жизненно важных органов.