Утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Сразу после обстрела мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели восьми человек. С каждым часом жертв и пострадавших от обстрела становилось всё больше. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что согласно данным на 14:30 мск число погибших возросло до 25 человек, ещё 20 получили ранения.

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Глава региона уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

Удар по рынку был нанесён тогда, когда на рынке было наиболее многолюдно. Оперативные службы сразу же приступили к работе на месте обстрела. Специалисты ищут фрагменты боеприпасов, которыми производился обстрел.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Виктория Веленская/РИА Новости

Рядом с местом трагедии — лужи крови. Торговые ряды на рынке превратились в развалины. На снегу рядом с разрушенными магазинами на земле лежат убитые мирные жители.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В следственном управлении Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике сообщили, что среди погибших было двое детей.