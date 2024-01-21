Донецк, 21 января, 2024, 20:59 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ 21 января погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — Прим. ред.) по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

В Куйбышевском районе города вследствие сброса боеприпаса с БПЛА был ранен водитель ремонтной бригады. В том же районе в результате обстрела погиб один мужчина и был ранен ещё один. В Горловке ранения получили три местных жителя.

«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», — написал Пушилин.

ВСУ в течение дня 27 раз обстреляли территорию ДНР из артиллерии, а также с применением беспилотников, под удары попали также Макеевка и Ясиноватский район республики, повреждения получили жилые дома, школы, ЛЭП, рынок, магазин, котельная и газопровод, добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщал, что у многих пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Донецке, включая детей — проникающие ранения в области жизненно важных органов, у некоторых — травматическая ампутация конечностей. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела рынка в Донецке, в том числе двоих детей, большинство раненых — в тяжёлом состоянии, рассказали в Министерстве здравоохранения.

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Обстрел Донецка со стороны ВСУ является варварским терактом, направленным против мирных жителей, сказано в опубликованном 21 января заявлении Министерства иностранных дел. Террористические атаки со стороны Киева наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, и необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции очевидна, подчеркнули в ведомстве. В МИД призвали также международное сообщество осудить обстрел мирного города, отметив, что молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных жителей.

22 января в ДНР объявлен днём траура, сообщил Пушилин.