Горловка, ДНР, 28 января, 2024, 17:55 — ИА Регнум. При обстреле украинской армией Горловки 28 января пострадали две женщины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

По данным СЦКК, на Отечественной улице получила ранение женщина 1975 года рождения. Также пострадала жительница города 1977 года рождения на Ремесленной улице.

Отмечается, что продолжает поступать информация о новых обстрелах по территории республики.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе при атаке ВСУ пострадал мужчина. На него с помощью дрона сбросили боеприпас.

В ночь 27 января украинская армия дважды обстреляла Горловку, применив кассетные снаряды, пострадал один мужчина. Также дважды по городу стреляли кассетными боеприпасами 26 января, 23 января их трижды запускали по жителям.