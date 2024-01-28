Две женщины пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Горловка, ДНР, 28 января, 2024, 17:55 — ИА Регнум. При обстреле украинской армией Горловки 28 января пострадали две женщины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
По данным СЦКК, на Отечественной улице получила ранение женщина 1975 года рождения. Также пострадала жительница города 1977 года рождения на Ремесленной улице.
Отмечается, что продолжает поступать информация о новых обстрелах по территории республики.
Как сообщало ИА Регнум, 28 января мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе при атаке ВСУ пострадал мужчина. На него с помощью дрона сбросили боеприпас.
В ночь 27 января украинская армия дважды обстреляла Горловку, применив кассетные снаряды, пострадал один мужчина. Также дважды по городу стреляли кассетными боеприпасами 26 января, 23 января их трижды запускали по жителям.