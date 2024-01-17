Чтобы обеспечить безопасность жителей Белгорода в местах большого скопления людей, местные власти начали принимать дополнительные меры. Например, стали укреплять остановки общественного транспорта, сообщил 12 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что 9 остановок уже обложили мешками с песком, пять — защитили бетонными плитами.

Евгений Силантьев/ТАСС

Также он отметил идею мэра Белгорода Валентина Демидова, который предложил использовать модульные конструкции, изготавливаемые для Министерства обороны.

Росгвардия проведёт 13 января испытания установленных на улицах Белгорода защитных конструкций, сообщил Гладков. «Посмотрим, какую они смогут понести нагрузку в том случае, если рядом произойдёт взрыв», — отметил глава региона.

Евгений Силантьев/ТАСС

После того как сапёры провели испытания защитных конструкций (рядом с модулями и аналогом железобетонных конструкций были подорваны снаряды с поражающими элементами), власти приняли решение приступить к монтажу конструкций.

Евгений Силантьев/ТАСС

К 14 января были укрыты уже десятки остановок в городе. Появились бетонные блоки, сложенные в несколько рядов, скреплённые между собой специальной цементной смесью и арматурой. Вокруг остановочных павильонов — мешки с песком.

Также к 14 января в Белгороде появились модульные железобетонные конструкции с двойным армированием, которые использует Минобороны. «В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями», — пояснил Гладков.

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

А 15 января губернатор сообщил, что в Белгороде установлены 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Также успели установить три модульных конструкции, испытанных 13 января.

По словам Гладкова, всего в планах установка более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций.

Ежедневно в городе планируется устанавливать 5–10 модульных конструкций, уточнили 15 января в региональном СМИ.

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

Производители должны изготовить для Белгорода около 200 укрытий. Помимо 43 ранее укреплённых автобусных остановок, оборудовать мешками с песком и фундаментными блоками запланировали ещё две сотни.

Места для установки защитных конструкций в оживлённых местах Белгорода определяли специалисты ГО ЧС совместно с МЧС: оценивали прежде всего интенсивность пешеходных потоков и количество существующих поблизости укрытий.

Кроме того, для белгородцев провели инструктаж по поведению при обстрелах. Занятие для водителей автобусов и сотрудников городских служб проводила группа медиков, в которую вошёл глава комитета Госдумы по охране здоровья граждан, хирург Бадма Башанкаев.

Также выступил военнослужащий войск ПВО. Он объяснил разницу между авиационной и ракетной опасностью, а также рассказал, при каких условиях во время обстрела нужно прятаться в здание, а когда этого делать не стоит.

Дополнительные меры белгородских властей по обеспечению безопасности вполне обоснованы. Так, за неделю, завершившуюся 16 января, область стала лидером по количеству украинских атак, обогнав даже Донецкую Народную Республику.

В последующие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам Белгородщины ещё 38 снарядов. Были повреждены две квартиры, один хозяйственный объект и четыре автомобиля. Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Также у жителей Белгорода появилась возможность приобрести жизненно важные азы первой медицинской помощи.

Запущен курс обучения белгородских чиновников: до конца января они все должны научиться перевязывать, накладывать жгуты и т.д.

«На первом этапе задача — научить всю бюджетную сферу, — сообщил губернатор. — На втором — перейдём к обучению коммерческих организаций».