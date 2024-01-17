Новая примета жизни в Белгороде — теперь у людей появилась возможность записаться не только в отряды территориальной обороны, но и узнать жизненно необходимые азы первой медпомощи.

Иван Шилов ИА Регнум

Белгородские чиновники вот уже две недели обучаются навыкам оказания первой медицинской помощи. До конца января все они должны уметь перевязывать, накладывать жгут, успокаивать пострадавшего и т.д.

Курсы, по распоряжению губернатора Вячеслава Гладкова,должны пройти все сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, а также работники бюджетных учреждений. Речь идет в первую очередь о Белгороде, а также о приграничных муниципалитетах.

«На первом этапе задача — научить всю бюджетную сферу. На втором — перейдем к обучению коммерческих организаций. У нас достаточно врачей. Также есть самооборона, которая уже год тренируется и, как показали сложные дни, обладает необходимыми навыками, которые спасают жизни людей», — отметил Гладков.

Он поручил предоставить первый отчет об обучении уже в конце этой недели.

С 4 января в Белгороде также были открыты дополнительные курсы оказания экстренной доврачебной помощи для всех желающих.

Их развернули на базе Центра молодежных инициатив, культурного центра «Октябрь» и поликлиники №6.

С 9 января углубленный курс начинают проводить инструкторы центра «Воин», «Помочь в момент икс».

Наша собеседница Марина, сотрудница мэрии Белгорода, считает, что в нынешних условиях чиновники и граждане должны уметь оказывать помощь людям, поэтому навыки, которые они получат, будут полезны.

«Когда в конце декабря накрыло город, я была на улице, — говорит собеседница ИА Регнум. — Видела как люди после взрывов бежали к месту трагедии. Хотя все работали слаженно, было понятно, что нет аптечек, нет жгутов, ну и наконец, многие не умели даже останавливать кровь. А людей, желающих помочь, было много. Приобретенные навыки, уверена, будут полезны всем».

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В создании бесплатных врачебных курсов для всех желающих (точнее, воссоздании таких курсов) участвуют и белгородские общественники. Уже 4 января организация «Скорая молодежная помощь» провела на своей площадке первые занятия по оказанию медицинской помощи людям, попавшим в беду. Для участия в них собралось более трёх десятков человек. Теперь обучение поставлено на регулярную основу и проходит три раза в день.

«На курсы в один день, 4 января, пришли люди разных профессий, абсолютно незнакомые друг с другом. Ребята очень доходчиво и понятно объясняют им о мерах, которые необходимо принимать в той или иной ситуации», — рассказала ИА Регнум Юлия Немчинова, руководитель белгородского волонтёрского центра помощи.

Юлия с мужем в 2014 году приехала из захваченного майдановцами Харькова и долгое время занималась помощью беженцам с Украины и из Донбасса. Сейчас помощь и поддержка требуется и самим белгородцам, а самим волонтёрам нужна помощь властей.

Сообщения о наборе групп для занятий публикуются в соцсетях и СМИ, люди заранее записываются. «Власти отреагировали очень быстро», — отмечает Немчинова.

Юлия Немчинова ИА Регнум

Курсы, которые открылись по поручению губернатора Гладкова, помогут спасти жизнь не одного десятка людей, говорит ИА Регнум депутат Госдумы от Белгородской области Валерий Скруг.

«В момент икс до приезда скорой помощи человек должен знать, как оказать первую медицинскую помощь другому попавшему в беду человеку. Тем самым он спасет ему жизнь», — подчёркивает собеседник.

В эти дни в Белгороде на многих площадках в день по два-три раза для желающих проводятся эти курсы, поделился депутат. «Вывешиваются объявления, и желающие приходят в обучающие центры. Людей очень много», — рассказывает Скруг.

Юлия Немчинова ИА Регнум

Белгород, который в канун Нового года пережил варварскую ракетную атаку ВСУ, продолжает жить в прифронтовом режиме.

Две квартиры в одном многоквартирном доме, хозяйственный объект и четыре автомобиля повреждены в Белгороде осколками сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Гладков.

Днём ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили четыре украинские ракеты РСЗО «Вампир» и два беспилотника над Белгородской областью. Этой же ночью ранее, по данным военного ведомства, в регионе были сбиты семь украинских ракет РСЗО «Ольха» и четыре боевых дрона.

Пока военные отбивают атаки с воздуха, городские службы «берут на вооружение» военные технологии.

Для защиты людей на автобусных остановках Белгорода устанавливают модульные конструкции, которые изготавливают для Минобороны, как рассказал Гладков на странице «Вконтакте». Почти полтора десятка остановок уже обложены бетонными блоками и мешками с песком.