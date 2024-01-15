Белгород, 15 января, 2024, 07:57 — ИА Регнум. За прошедшие несколько дней в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции… испытали в субботу. Их установили три», — рассказал губернатор региона.

По словам Гладкова, всего в планы входит установка более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций. В этих сооружениях мирные жители смогут укрыться в случае возможных ракетных атак со стороны Вооружённых сил Украины. Губернатор подчеркнул, что по защите населения должен быть максимальный охват.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода, применив ракеты «Ольха» и реактивные снаряды HCPJ Vampire. По данным Министерства обороны России, большую часть их них перехватили средства противовоздушной обороны, однако на Белгород упали кассетные части сбитых ракет. В результате теракта погибли 25 человек, ещё более 100 получили ранения.

8 января Вячеслав Гладков сообщил, что начиная с ночного обстрела 29 декабря в результате ударов по Белгороду со стороны ВСУ повреждения получили 812 квартир в 82 многоэтажных домах и 132 частных домостроениях. По его словам, уже удалось восстановить более половины из 4100 повреждённых квадратных метров окон и балконов.