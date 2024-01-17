Белгород, 17 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области 38 снарядов, сообщил 17 января губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

По его словам, за 16 января украинскими военными были обстреляны пять районов области и Белгород.

Так, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, были сбиты семь украинских беспилотников. Гладков уточнил, что жители не пострадали, повреждены окна в двух квартирах, 15 частных домов, один хозобъект, ЛЭП, производственное помещение и 8 автомобилей.

Глава региона впервые с мая 2023 года сообщил о нападении на Губкинский городской округ, где 16 января был сбит беспилотник.

Также он информировал, что в Белгороде пресечены две попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Около 02.40 средствами ПВО уничтожены семь снарядов РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА самолётного типа.

«Утром системой ПВО сбито ещё два БПЛА противника и 4 снаряда РСЗО RM-70 «Вампир», — добавил он.

В Белгородском районе по сёлам Устинка и Журавлёвка украинские боевики выпустили 14 артиллерийских снарядов. После отражения средствами ПВО атаки ВСУ разрушения выявлены в Белгороде в двух квартирах и четырёх автомобилях, а также в посёлках Разумное, Северный и Новосадовском, Стрелецком и Беловском сельских поселениях. Повержены 15 частных домовладений, ЛЭП, производственное помещение и 4 автомобиля.

По словам Гладкова, в Грайворонском городском округе в селе Козинка дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, ещё один дрон упал без последующей детонации. Украинский беспилотник упал в Губкинском городском округе, обошлось без последствий на земле.

«В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье — зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 6 минометных снарядов», — заявил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила в Белгороде ночью 17 января ракетную опасность. В мэрии призвали население не подходить к окнам.

Минобороны России уточнило, что в ночь на 17 января силы ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением ракет РСЗО «Ольха» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Президент РФ Владимир Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в России. Российский лидер отметил на встрече с главами муниципальных образований, что ударами по гражданским объектам на территории России Киев хочет показать своим спонсорам, что он якобы в состоянии отвечать на действия России.