Материалы с тегом «Вячеслав Гладков»
Два человека пострадали при обстреле Белгорода
В результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя, сообщил 15 марта глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито семь снарядов системы залпового огня на подлёте к городу. По...
15 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности действует в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 15 марта в Telegram-канале. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков. Власти просят находящихся дома...
15 марта 2024
Гладков: жителей Козинки вывезли на фоне серьёзных повреждений зданий
В Белгородской области вывезли жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли...
15 марта 2024
Губернатор Гладков: в Белгородской области нет украинских боевиков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил 14 марта Грайворонский городской округ вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьёвым, чтобы убедиться в том, что на территории региона нет украинских военных, о которых ранее писали некоторые СМИ. Гладков сообщил, что они...
новость часа
15 марта 2024
Белгородский мальчик закрыл собой младшую сестру во время обстрела
Во время обстрела белгородского села Беловское со стороны ВСУ девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру, сообщил 14 марта губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. «Заехал в Детскую областную клиническая больницу, где сейчас оказывают помощь детям, пострадавшим сегодня в...
14 марта 2024
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области, сообщил 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, Белгород украинские военные атаковали с помощью двух БПЛА самолётного типа. По...
14 марта 2024
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов ВСУ
Трое раненных из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ находятся в реанимации, сообщил 14 марта в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. «Навестил сегодня пострадавших мирных жителей, которым оказывают помощь в городской больнице № 2 города Белгорода», — написал он. По его...
новость часа
14 марта 2024
Три человека пострадали при обстреле села Беловское Белгородской области
Три человека, в том числе два ребёнка, пострадали при обстреле села Беловское в Белгородской области. Об этом 14 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что, по уточнённой информации, в селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них — дети...
14 марта 2024
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он в Telegram-канале. Как передавало ИА Регнум, 14 марта над Белгородом система ПВО сбила восемь...
14 марта 2024
Число пострадавших из-за обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19
Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлёте к городу было сбито 11 воздушных целей, рассказал губернатор. Сотрудники...
14 марта 2024
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона легковой автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент...
14 марта 2024
Четыре человека пострадали при повторном обстреле Грайворона
Украинские войска второй раз за день обстреляли город Грайворон в Белгородской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. «Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо...
14 марта 2024
Трое детей получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района
Трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом 14 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что после отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) воздушной атаки ВСУ на трёх улицах в посёлке Беловское...
14 марта 2024
Гладков сообщил о втором погибшем при обстреле ВСУ жителе Белгорода
Жительница Белгорода погибла при обстреле города со стороны ВСУ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. Он отметил, что средства ПВО сбили на подлёте к городу десять воздушных целей. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла...
14 марта 2024
Система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлёте к Белгороду
Система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлёте к Белгороду, сообщил 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на...
14 марта 2024
Гладков сообщил о состоянии шести пострадавших при атаке ВСУ на Белгород
Шесть человек пострадали в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород, пятеро из них доставлены в больницы. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. «По уточнённой информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали шесть...
14 марта 2024
Жителя белгородского Грайворона при обстреле ВСУ ранило возле магазина
Мирный житель получил ранение при обстреле города Грайворон Белгородской области со стороны Украины. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. «Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший», — написал Гладков. Мужчина...
14 марта 2024
Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области средства ПВО сбили восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, ещё три человека пострадали, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу...
14 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он в Telegram-канале. Гладков...
14 марта 2024
Белгород атаковал украинский беспилотник
Украинский беспилотник утром 14 марта атаковал Белгород. Никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет», — написал он. Глава региона добавил, что в...
14 марта 2024