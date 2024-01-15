Сотни демонстрантов в швейцарском Давосе вышли 14 января на акцию протеста против стартовавшего в этот день в городе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Активисты перекрыли дорогу, в результате чего возникла пробка протяжённостью более 18 километров.

Andy Barton/Global Look Press

Hannes P Albert/Global Look Press

Также они потребовали, чтобы им разрешили пройти по главной дороге из соседнего городка Кюблис в Давос, но власти направили их на пешеходные тропы.

Демонстранты призвали раз и навсегда положить конец ВЭФ и власти крупных корпораций, потребовали «климатической справедливости». Также среди протестующих раздавались выкрики в поддержку Палестины.

Andy Barton/Global Look Press

Hannes P Albert/Global Look Press

В полиции Швейцарии не исключили юридических последствий для протестующих, уточнило информационное агентство Keystone-SDA.

При этом лидер организации «Молодые социалисты» (Juso, молодёжная организация Социал-демократической партии Швейцарии) Никола Зигрист, принимавший участие в акции, признал, что она может оказаться незамеченной теми, кому она изначально адресована, и этот протест носит, скорее, символический характер.

Andy Barton/Global Look Press

Также без результатов закончилась также встреча, организованнаяв Давосе перед началом ВЭФ, посвящённая так называемой «формуле мира», предложенной киевским режимом. Собравшее 83 делегации стран и международных организаций мероприятие, по информации агентства Bloomberg, завершилось без выработки чёткого плана. А швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан назвал это собрание фарсом.

Lian Yi/Global Look Press

AP/TASS

В свою очередь, в Кремле считают обсуждение так называемой «формулы мира» киевского режима разговорами ради разговоров, не способными принести результат. Об этом заявил 15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/TASS

Главным «достижением» встречи в Давосе по обсуждению так называемой «формулы мира», по замечанию Financial Times, стала лишь совместная фотография с большим, чем прежде, количеством участников. Прогресса по итогам встречи и не могло быть, поскольку для успешных переговоров необходимо участие России, уточнило британское издание.

Ещё одним ударом по престижу ежегодного форума в Давосе стала отмена визита турецкой делегации: глава Турции Реджеп Эрдоган отказался посетить ВЭФ, мотивировав это позицией организаторов по конфликту Палестины и Израиля.