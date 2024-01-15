Берн, 15 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Главным «достижением» встречи в Давосе по обсуждению так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского стала совместная фотография с большим, чем прежде, числом участников переговоров, отметил 15 января глава бюро газеты Financial Times в Брюсселе Генри Фой.

AP/TASS Участники встречи по украинской «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности во время совместной фотосессии

«Для советников по безопасности из западных стран, присутствовавших вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз», — написал Фой.

В материале издания отмечается, что нынешняя встреча по обсуждению «формулы Зеленского» собрала больше участников (83), чем прежде, при этом увеличилось число представителей незападных стран. Представители государств, развивающих отношения с Россией, в том числе ЮАР и Бразилии, активно участвовали во встрече, излагая свою позицию, в то же время Китай от участия в переговорах отказался, сказано в публикации.

Никакого прогресса по итогам встречи не произошло и произойти не могло, потому что для успешных переговоров необходимо участие России, отметил Фой. Также по итогам встречи не было принято совместного заявления, а на пресс-конференции присутствовали только представители Киева, сказано также в материале Financial Times.

Статья опубликована под заголовком «Почему разговоры о мире на Украине — это больше про разговоры, чем про мир».

Так называемую «формулу мира» глава киевского режима представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчёркивали в МИД РФ.

Очередная встреча с представителями ряда государств по обсуждению «формулы мира» прошла 14 января в швейцарском Давосе. Российскую сторону Киев к переговорам не приглашал. Без включения России в дискуссию о мирном урегулировании на Украине мира достичь не удастся, заявил, комментируя переговоры, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что и в США, и в ЕС понимают: «формула мира» Зеленского — это попытка выдать желаемое за действительное. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что обсуждение «формулы мира» — это разговоры ради разговоров.