Москва, 15 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россия считает обсуждение так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского разговорами ради разговоров, которые не могут принести результата, заявил журналистам 15 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так называемую «формулу мира» глава киевского режима представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. Очередная встреча с представителями ряда государств по обсуждению «формулы мира» прошла 14 января в швейцарском Давосе. Российскую сторону Киев к переговорам не приглашал.

«По сути это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине — мы там не участвуем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан ранее отметил, что встреча в Давосе не может принести какого-либо положительного результата, поскольку для переговоров о мире необходимо присутствие за столом не только Украины, но и России. Сейчас дискуссии по украинской «формуле мира» представляют собой политический маркетинг, подчеркнул депутат.

Россию необходимо включить в дискуссию о мирном урегулировании на Украине, без этого мира достичь не удастся, заявил в свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

МИД России ранее называл «формулу Зеленского» американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА Регнум отмечал, что и в США, и в ЕС понимают, что «формула мира» Зеленского — попытка выдать желаемое за действительное.

Если западные союзники Украины хотя разрешить конфликт путём переговоров, они должны прекратить снабжение Киева оружием, а также воздержаться от новых антироссийских санкций и русофобских заявлений, заявила 14 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.