Нью-Йорк, США, 15 января, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В Давосе участники встречи, организованной по так называемой формуле мира главы киевского режима Владимира Зеленского, перед началом Международного экономического форума завершилась без выработки чёткого плана. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Hannes P Albert/dpa/Global Look Press Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный прокурор Украины Андрей Костин на встрече в Давосе

«Встреча советников по национальной безопасности, посвящённая мирному плану Украины, завершилась в Давосе без чёткого пути продвижения», — говорится в публикации.

Отмечается, что на встречу прибыли 83 делегации стран и международных организаций.

В материале подчёркивается, что Киев надеялся, что встреча поможет заручиться поддержкой его мирного плана среди стран Глобального Юга. Вместе с тем Украина стремится использовать встречу политических и деловых лидеров в Давосе, чтобы возобновить поддержку и внимание к себе, поясняет агентство.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ходе общения с журналистами в Давосе заявил, что Украина планирует провести два саммита для утверждения своей так называемой формулы мира.

Первое такое мероприятие объединит девять отдельных конференций на разных уровнях от экспертов до советников по национальной безопасности. На таких собраниях участники обсудят каждый из девяти пунктов «формулы мира» Украины, объяснял он.

Второй саммит соберёт мировых лидеров. На нём участники представят план, который они смогут доработать и утвердить. По словам Ермака, речь идёт об общем плане, а не только о предложениях Киева.

Он не стал уточнять информацию по поводу сроков проведения указанных саммитов.

В начале ноября прошлого года Ермак рассказал, что провёл разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы они согласились с необходимостью провести дополнительные консультации по украинской «формуле мира».

14 января в швейцарском Давосе прошла встреча, посвященная этому вопросу. На мероприятии присутствовали 83 делегации, включая 18 стран Азии и 12 государств Африки.

Вместе с тем швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан назвал собрание в Давосе по «формуле мира» Владимира Зеленского пропагандистской операцией и фарсом. Он также отметил, что указанные обсуждения представляют собой политический маркетинг.

До этого, 23 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формулу мира» Киева реализовать невозможно и это понимают все. Зеленский впервые представил свой «мирный» план в ноябре 2022 года.