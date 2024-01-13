В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге 13 января на площади 75 тыс. кв. м загорелся склад Wildberries.

Петр Косцов/ТАСС

Первые сообщения и съёмки охватившего строение пламени появились в сети ранним утром. Первоначально сообщалось, что горит 1000 кв. м, и уже тогда на месте работали пожарные расчёты, но вскоре прибыла спецтехника, а охваченная площадь огнём увеличилась в 50 раз менее чем за час. Площадь обрушения на складе составила около 50 тыс. кв. м.

Валентин Егоршин/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

Под угрозой возгорания оказались несколько грузовиков, перевозящих товары, но их хозяев рядом не оказалось.

Вскоре появились первые версии причин произошедшего. Так, успевшие эвакуироваться со склада сотрудники заявляли, что возгорание началось с отдела бытовой химии, другие — что с местной «курилки».

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Тем не менее к 11 часам утра склад выгорел практически полностью. К тому моменту тушением занимались уже свыше 400 спасателей.

МЧС России/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

Во время пожара на складе пропал человек, 20-летний Евгений. На его мобильный телефон никто не отвечает.

Вследствие масштабного пожара над югом Санкт-Петербурга образовался огромный смог. Сотрудники Роспотребнадзора инициировали проведение проверки воздуха на предмет загрязнения.

Александр Гальперин/РИА Новости

Валентин Егоршин/ТАСС

По предварительным оценкам, ущерб от пожара может достигнуть 10-11 млрд рублей. В Wildberries заявили, что готовы возместить продавцам и покупателям понесённые убытки.