Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Площадь обрушения на складе Wildberries в Санкт-Петербурге составила около 50 тысяч кв. метров, сообщили 13 января ТАСС в оперативных службах.

Валентин Егоршин/ТАСС

Предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки. По предварительным данным, пожарная сигнализация на складе в момент пожара была отключена.

Ранее МЧС сообщало, что обрушение произошло на площади 40 кв. м. К ликвидации пожара привлекли порядка 270 человек и 57 единиц техники. Пожар локализовали. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Пожару на складе Wildberries в Санкт-Петербурге присвоили максимальный ранг сложности.

В компании Wildberries подтвердили информацию о пожаре. Продавцы маркетплейса получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. По данным руководства компании, людей со склада эвакуировали.