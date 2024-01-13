Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может составить 10-11 миллиардов рублей, сообщил 13 января «РИА Новости» источник на страховом рынке.

Кадр из видео

«Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей», — заявил собеседник агентства.

Такой вывод сделали в связи с тем, что пожар на складе Wildberries похож с точки зрения ущерба имуществу на пожар на складе Ozon, произошедший летом 2022 года.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили максимальный ранг сложности. На складе размером 350×320 метров, высотой 20 метров вспыхнул пожар на площади 70 000 кв. метров, произошло обрушение на площади 50 кв. м.

В 10:55 пожар локализовали. Никто не пострадал.

Один из рабочих склада рассказал, что во время эвакуации из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries произошла давка. По его словам, также были случаи мародёрства. Он добавил, что в горящем здании остались вещи многих сотрудников.

В компании Wildberries подтвердили информацию о пожаре. Продавцы Wildberries получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. По данным руководства маркетплейса, людей, оказавшихся на складе, эвакуировали. Руководство компании оказывает необходимое содействие в ликвидации последствий горения, заверили в компании.

Пожар на складе Wildberries засняли на камеру пассажиры самолёта через иллюминатор.

Сообщалось, что пожар вспыхнул из-за неисправной проводки. В момент, когда начался пожар на складе маркетплейса Wildberries, не сработала пожарная сигнализация в здании.