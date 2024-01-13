Москва, 13 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Вспыхнувший на складе Wildberries пожар начался в отделе бытовой химии. Об этом РЕН ТВ сообщил один его из работников.

МЧС России

«Загорелось место для хранения химии», — заявил работник склада.

По его словам, там хранили шампуни, мыло, косметику, стиральные порошки. Товары размещали на шестиэтажной конструкции с полками для вещей.

Работник добавил, что там есть система пожаротушения. Кроме того, по его словам, на складе всех сотрудников досматривают на наличие зажигалок, спичек и прочего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859493" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили максимальный ранг сложности. На складе размером 350×320 метров вспыхнул пожар на площади 70 000 кв. метров, произошло обрушение на площади 50 000 кв. м. В 10:55 пожар локализовали.

Сообщалось, что пожар вспыхнул из-за неисправной проводки. В момент, когда начался пожар на складе маркетплейса Wildberries, не сработала пожарная сигнализация в здании.

Руководство Wildberries заявило, что компенсирует продавцам потери за сгоревший товар, а покупателям вернёт деньги за предоплаченные заказы. Страховщики оценили ущерб от пожара в 11 млрд рублей.

Один из рабочих склада рассказал, что во время эвакуации из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries произошла давка. По его словам, также были случаи мародёрства. Ещё один сотрудник склада сообщил, что пожар начался с лифта на последнем, седьмом этаже здания.

Официальных данных о жертвах и пострадавших не поступало. Всего со склада эвакуировали более тысячи человек. Предположительно, во время пожара пропал один человек. Об этом сообщила мать пропавшего мужчины, которая не может дозвониться сыну.