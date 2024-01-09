У берегов Японии 9 января было зафиксировано очередное землетрясение. Сейсмологи сообщают о толчках магнитудой 6 баллов. Эпицентр располагался на расстоянии 98 км к северо-западу от города Дзёэцу (префектура Ниигата), в котором проживают около 204 тысяч человек, очаг залегал на глубине 18 км, сообщил ТАСС.

JIJI PRESS/EPA/TASS

AP/TASS

В этот же день агентство Kyodo передало новые данные об общем числе погибших в результате серии крупных землетрясений, которые произошли в Японии 1 января. Количество зафиксированных жертв возросло до 180 человек.

JIJI PRESS/EPA/TASS

AP/TASS

Ранее было известно о 168 погибших. При этом с ещё 323 лицами не удавалось установить связь.

Эпицентром подземных толчков, напомним, был район полуострова Ното на западном побережье острова Хонсю. Самые сильные удары имели магнитуду 7,6 балла.

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После него последовала ещё серия подземных толчков. Согласно данным японского агентства Kyodo, в городах Вадзима и Судзу погибли по 70 человек, 11 граждан умерли в городе Анамидзу, пять человек не удалось спасти в городе Нанао.

AP/TASS

AP/TASS

Как отмечало ИА Регнум, из-за землетрясений и цунами оказались разрушены дороги и коммуникации, в связи с чем последствия катастрофы до сих пор не удаётся установить полностью. Тысячи человек остаются отрезанными от остального мира.

JIJI PRESS/EPA/TASS

6 января в городе Судзу спасатели нашли живым человека спустя несколько дней после серии землетрясений. 8 января генеральное консульство России в городе Ниигата проинформировало, что российских граждан нет в числе жертв и пострадавших.