180 погибших: Япония оценивает и ликвидирует последствия землетрясения
У берегов Японии 9 января было зафиксировано очередное землетрясение. Сейсмологи сообщают о толчках магнитудой 6 баллов. Эпицентр располагался на расстоянии 98 км к северо-западу от города Дзёэцу (префектура Ниигата), в котором проживают около 204 тысяч человек, очаг залегал на глубине 18 км, сообщил ТАСС.
В этот же день агентство Kyodo передало новые данные об общем числе погибших в результате серии крупных землетрясений, которые произошли в Японии 1 января. Количество зафиксированных жертв возросло до 180 человек.
Ранее было известно о 168 погибших. При этом с ещё 323 лицами не удавалось установить связь.
Эпицентром подземных толчков, напомним, был район полуострова Ното на западном побережье острова Хонсю. Самые сильные удары имели магнитуду 7,6 балла.
После него последовала ещё серия подземных толчков. Согласно данным японского агентства Kyodo, в городах Вадзима и Судзу погибли по 70 человек, 11 граждан умерли в городе Анамидзу, пять человек не удалось спасти в городе Нанао.
Как отмечало ИА Регнум, из-за землетрясений и цунами оказались разрушены дороги и коммуникации, в связи с чем последствия катастрофы до сих пор не удаётся установить полностью. Тысячи человек остаются отрезанными от остального мира.
6 января в городе Судзу спасатели нашли живым человека спустя несколько дней после серии землетрясений. 8 января генеральное консульство России в городе Ниигата проинформировало, что российских граждан нет в числе жертв и пострадавших.