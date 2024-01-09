Токио, 9 января, 2024, 05:14 — ИА Регнум. По меньшей мере 180 человек погибли в результате серии крупных землетрясений, которые произошли в Японии 1 января, сообщает агентство Kyodo.

Илья Питалев Последствия землетрясения. Япония

Ранее было известно о 168 погибших. При этом с ещё 323 лицами не удавалось установить связь.

Как сообщало ИА Регнум, серия крупных землетрясений произошла 1 января в районе полуострова Ното на западном побережье Японии. Самые сильные толчки имели магнитуду 7,6.

После землетрясений объявляли угрозу цунами. В префектуре Исикава приостановили работу скоростных поездов.

Из-за землетрясений оказались разрушены дороги и коммуникации, в связи с чем последствия катастрофы до сих пор не удаётся установить полностью, и тысячи человек остаются отрезными от остального мира.

6 января в японском городе Судзу спасатели нашли живым человека спустя несколько дней после серии землетрясений. 8 января генеральное консульство России в Ниигате проинформировало, что российских граждан нет в числе жертв и пострадавших в результате землетрясений в Японии.