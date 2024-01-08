Ниигата, Япония, 8 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В числе жертв и пострадавших в результате землетрясений в Японии россиян нет. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Ниигате.

Zhang Xiaoyu/Global Look Press

«Информация о пострадавших российских гражданах на данный момент не поступала», — заявил представитель дипмиссии в беседе с ТАСС.

Собеседник добавил, что российские дипломаты находятся на связи со всеми японскими экстренными службами и отслеживают ситуацию.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений. Самое сильное было магнитудой 7,6. Из-за подземных толчков объявлялась угроза цунами. В префектуре Исикава приостановили работу скоростных поездов.

Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. По последним данным, при землетрясениях в районе полуострова Ното в префектуре Исикава с 1 января погиб 161 человек. В городах Вадзима и Сузу погибли по 70 человек, 11 граждан умерли в городе Анамидзу, пять человек не удалось спасти в городе Нанао. Всего в префектуре пострадали 565 жителей. Также на связь не выходят 103 человека.

Через четыре дня после серии мощных землетрясений в Японии спасатели нашли живым жителя в разрушенном доме в городе Судзу (префектура Исикава).

6 января в центральном регионе Японии произошло необычное землетрясение с противоречивыми характеристиками. Магнитуда составила 4,4, что является обычным для афтершоков средней силы показателем. Однако уровень сейсмической интенсивности составил 6 по японской шкале, что соответствует сильным землетрясениям магнитудой выше 6. По словам очевидцев, сильных толчков не ощущалось.