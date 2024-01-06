Токио, 6 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. В Японии спасатели обнаружили живым человека спустя четыре дня после серии мощных землетрясений, передаёт 6 января агентство Kyodo.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

Отмечается, что жителя обнаружили в разрушенном доме в городе Судзу (префектура Исикава).

В настоящее время ведутся спасательные работы, состояние спасённого не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, серия крупных землетрясений произошла 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии. Самое сильное было магнитудой 7,6. Из-за подземных толчков объявлялась угроза цунами.

По последним данным, погибли 126 человек, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.