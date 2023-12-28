27 декабря 11-летний Никита Мирошниченко из Костромы с родителями и старшей сестрой побывал на экскурсии в Эрмитаже. Не только для самого Никиты и его родных, но и для главного музея Санкт-Петербурга этот день был необычным.

Петр Ковалев/ТАСС

Во время посещения одного из залов мальчику позвонил президент России Владимир Путин — ведь именно глава государства исполнил желание Никиты, мечтавшего увидеть собрание искусства Северной столицы.

Никита Мирошниченко — мальчик с особенностями здоровья, и, несмотря на это, он, помимо успешной учёбы в пятом классе, находит время для музыкальной школы и серьёзного изучения истории.

Петр Ковалев/ТАСС

Желание посетить Эрмитаж у Никиты появилось после прослушивания аудиокниги. Описания музея так захватили мальчика, что он загорелся идеей увидеть его своими глазами.

Петр Ковалев/ТАСС

Мечта осуществилась благодаря «Ёлке желаний». В этом году эта всероссийская благотворительная акция — во время которой дети делятся своими пожеланиями — проводится уже в пятый раз. К ней традиционно присоединяются министры и глава государства.

4 декабря президент в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ принял участие в акции. Он выбрал три шара-открытки с пожеланиями детей на новогодней ёлке и пообещал исполнить их мечты. В их числе оказался Никита Мирошниченко.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Подробности разговора мальчика с президентом Путиным передаёт ТАСС.

Поздоровавшись с Никитой, глава государства сразу поинтересовался: «Ты уже по Эрмитажу побродил? Посмотрел все?».

РИА Новости/Гавриил Григоров

И, получив от мальчика положительный ответ, уточнил, что ему больше всего понравилось и где он был. Мальчик поделился, что больше всего ему понравились часы «Павлин». «Часы красивые, да», — согласился Путин.

wikipedia.org

Глава государства также спросил, что конкретно мечтал посетить Никита в Эрмитаже. Мальчик поделился, что хотел осмотреть Тронный зал и Царские палаты. По его словам, в Тронном зале и Малахитовой гостиной он уже побывал.

Петр Ковалев/ТАСС

Путин спросил Никиту, который играет на кларнете, о том, как продвигается его музыкальная карьера. Школьник рассказал о своей победе в международном музыкальном фестивале. Кроме того, Никита планирует поучаствовать ещё в одном фестивале в наступающем 2024 году.

«Я хочу пожелать тебе успехов. Во-первых, я хочу, чтобы у тебя экскурсия хорошо закончилась, чтобы ты получил удовольствие от увиденного в Эрмитаже. Для Эрмитажа одного дня мало, я уверен, что когда ты сейчас там походишь, посмотришь по залам произведения искусства, у тебя возникнет желание сюда еще раз приехать», — отметил Путин.

Петр Ковалев/ТАСС

Президент высказал предположение, что мальчик с семьей посетят музей летом. Он также обратил внимание на то, что это «очень красивое место», ведь Эрмитаж стоит на берегу Невы, напротив Петропавловской крепости. «По Дворцовой площади можно походить, погулять, посмотреть Летний сад — в Питере есть, что посмотреть», — подчеркнул Путин.

Петр Ковалев/ТАСС

Президент также пообщался с родителями Никиты — он пообещал им рассмотреть вопрос о расширении возрастных рамок для приема препарата Elevidy, который нужен для лечения мышечной дистрофии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин также исполнил желание 13-летней Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей. Девочка вместе с журналисткой Екатериной Андреевой записала подводку к сюжету программы «Время» на Первом канале. Еще один ребёнок просил, чтобы у него появилась возможность посетить озеро Байкал.