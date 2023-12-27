Москва, 27 декабря, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин позвонил 11-летнему Никите Мирошниченко из Костромской области, которому ранее глава государства пообещал исполнить мечту побывать в Эрмитаже в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кадр из видео

Школьник посетил указанный музей вместе с родителями и старшей сестрой. Мальчик осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.

Он рассказал президенту о том, как прошло посещение Эрмитажа и поделился впечатлениями. Никита заявил, что больше всего ему понравились часы «Павлин».

Путин спросил ребёнка, который играет на кларнете, о том, как продвигается его музыкальная карьера. Школьник рассказал российскому лидеру о своей победе в международном музыкальном фестивале. Кроме того, Никита отметил, что планирует поучаствовать в ещё одном фестивале в 2024 году.

Президент пожелал успехов мальчику, а также пообщался с его родителями. Путин пообещал им рассмотреть вопрос о расширении возрастных рамок для приема препарата Elevidy, который применяется для лечения мышечной дистрофии.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Она призвана дарить новогоднее настроение детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За все время провидения акции её организаторы исполнили желания более 60 тысяч человек.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2023 года Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ принял участие в акции «Елка желаний». Он выбрал три шара-открытки с пожеланиями детей на новогодней ёлке и пообещал исполнить их мечты. В их числе оказался Никита Мирошниченко.

Он также исполнил желание 13-летней Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей. Девочка вместе с журналисткой Екатериной Андреевой записала подводку к сюжету программы «Время» на Первом канале. Еще один ребёнок просил, чтобы у него появилась возможность посетить озеро Байкал.