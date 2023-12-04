Москва, 4 декабря, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс — служба президента РФ

Отмечается, что российский лидер выбрал на новогодней ёлке три шара-открытки с пожеланиями детей, которые он исполнит.

Президенту достались открытки, авторы которых выразили желания попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» является ежегодной благотворительной акцией, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи.

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Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года российский лидер также участвовал в благотворительной акции «Ёлка желаний». Президент снял с дерева три открытки. В одной из них ребёнок из Запорожской области попросил о поездке в Крым, а также о посещении дома Деда Мороза. Глава государства был удивлён, ведь в Крыму нет дома Деда Мороза. Ему пояснили, что это два желания в одном. Путин исполнил эти желания.

В 2021 году российский лидер исполнил желание пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который мечтал попробовать себя в роли пожарного. 13-летняя Таня Троценко смогла побывать в Мариинском театре на «Лебедином озере», а 14-летний Марк Кобленев получил гитару.