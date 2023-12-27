В России почти «официально» начались проводы старого года, и встреча нового 2024-го. В Кремле 26 декабря прошло первое новогоднее представление

Владимир Астапкович Источник: РИА Новости

Дед Мороз, Снегурочка и их творческая группа подготовили для маленьких гостей спектакль «Тридевятый Новый год» — о школьниках, которые попали в столицу сказочного мира. Им предстоит пройти испытания и спасти Город вечного холода.

Владимир Астапкович Источник: РИА Новости

Билеты на елку получили победители всероссийских конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов, дети участников СВО и жители новых территорий, сообщает НТВ

Владимир Астапкович Источник: РИА Новости

Всего же, как ожидают организаторы, на главной ёлке страны в декабре и январе побывают почти 200 тысяч детей, родителей, бабушек и дедушек, передаёт Первый канал.

Владимир Астапкович Источник: РИА Новости

В новогоднем сезоне 2023-24 на представлении в Государственном Кремлёвском дворце (бывшем Дворце съездов) изменились правила, отмечает телеканал «Мир». Если раньше взрослых не пускали в здание, и они на пару часов передавали своих чад на поруки актёров и воспитателей — то теперь на ёлку пускают и взрослых

«Мы подготовили несколько целевых сеансов для детей из семей участников СВО, традиционно не имеющий аналогов проект для слабослышащих с сурдопереводом и проект со Всероссийским обществом слепых с тифлопереводом. Завершится Кремлевская ёлка 8 января Патриаршей ёлкой для детей из православных школ», — рассказала НТВ зампредседателя Московской федерации профсоюзов Наталья Свиридова

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в начале декабря побывал на «Ёлке желаний», и выбрал три шара — в них были открытки с пожеланиями детей, которые исполнит глава государства.

Президенту достались открытки, авторы которых мечтают попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

21 декабря российский лидер приостановил заседание Совета по реализации национальных проектов, чтобы пообщаться с девочкой, оставившей шар на «Ёлке желаний», мечту которой он обещал исполнить. Путин обратился к участникам заседания, что должен отлучиться, чтобы посмотреть, «как идут дела» у Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга, которая мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей.