Москва, 22 декабря, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин 21 декабря приостановил заседание Совета по реализации национальных проектов, чтобы пообщаться с девочкой, оставившей шар на «Ёлке желаний», мечту которой он обещал исполнить.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин обратился к участникам заседания, что должен отлучиться, чтобы посмотреть как «как идут дела» у Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга, которая мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей.

«Я должен уточнить, как идут дела», — сказал президент.

Вместе с известной ведущей Первого канала Екатериной Андреевой школьница записала подводку в виртуальной студии, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями девочка и поделилась Владимиром Путиным.

По словам ребёнка, она общительная, ей нравится работа на телевидении, с людьми. Она назвала профессию журналиста очень важной сферой, отметив, что ей хочется доносить важную информацию. К тому же, как призналась Ксения, ей комфортно работать с камерами, с текстом.

Президент в телефонном разговоре с Ксенией отметил, что самое важное в этой профессии — давать правдивую информацию и делать это честно, открыто.

При этом родители и брат девочки присутствовали при разговоре Ксении с президентом.

«Учишься, я так понимаю, на хорошо и отлично? У тебя есть все шансы поступить в очень хорошее, престижное учебное заведение. Тем более, что ты уже начинаешь осваивать профессию», — заметил Владимир Путин, и пожелал удачи в исполнении мечты.

После этого он вернулся на заседание и передал всем привет от будущей юной журналистки.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на новогодней «Ёлке желаний» выбрал три шара — открытки с пожеланиями детей, которые он исполнит.

Президенту достались открытки, авторы которых мечтают попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

В декабре 2022 года российский лидер также участвовал в благотворительной акции «Ёлка желаний». Президент снял с дерева три открытки.

14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, Владимир Путин заявил, что самый большой подарок — это дети и внуки.