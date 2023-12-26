Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны 25 декабря.

Александр Полегенько/ТАСС

Установки «Бук-М2», «Бук-М3» и другие комплексы ПВО активно работали на запорожском направлении, в частности, в районе районе села Очереватое. Отслеживать цели помогают РПН (радиолокационные станции подсвета целей и наведения ракет) 9С36

Российские силы ПВО сбили три Су-27 и один Су-24 Вооружённых сил Украины, заявил 24 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его сообщению, самолёты были сбиты в районах населённых пунктов Широкое и Одаровка Запорожской области и Григоровки в Днепропетровской области.

На оккупированной ВСУ части Запорожской области были разрушены несколько инфраструктурных объектов. Факт ударов признал глава украинской областной военной администрации Юрий Малашко.

На запорожском участке фронта продолжаются серьёзные бои в районе села Работино.

Судя по сводкам Минобороны, в начале недели ВС России при поддержке тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение трём бригадам ВСУ у Работино, города Гуляйполе и села Каменское

Противник потерял до 90 человек убитыми, четыре автомобиля, пушку-гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления, ранее отмечал президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.