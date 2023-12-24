Украина, 24 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву части Запорожской области были разрушены несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Юрий Малашко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

Количество объектов и степень разрушений Малашко не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве и десяти украинских областях в ночь с 21 на 22 декабря объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Общественное», ночью в Киеве прогремели взрывы.

Кроме того, вечером 20 декабря взрывы были слышны в Черкасской области. В регионе объявили воздушную тревогу. 23 декабря в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.