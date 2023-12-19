Москва, 19 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин на коллеги Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства, подводя итоги 2023 года, отметил, что этот период был напряжённым. Однако Западу не удалось нанести стратегическое поражение России. Более того, миф о якобы неуязвимости западной военной техники был разрушен российскими военными, а Украина понесла огромные потери, пытаясь показать странам НАТО якобы успех контрнаступления.

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В то же время президент признал, что СВО выявила и ряд пробоем в российской армии. Глава государства призвал наращивать спутниковую граппировку ТИН, перестраивать системы связи и эффективнее применять современные технологии разведки.

8 декабря президент также отмечал, что российские бойцы из разных регионов совершают подвиги в зоне проведения спецоперации. Именно их служба развеяла миф о неуязвимости западной техники, передаваемой Киеву.

«Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы в разных государствах, обещая за это льготные поставки техники. По сути, американцы просто создают выгодные условия для своего ВПК.

Также министр обороны России заявил, что СВО положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Выросла роль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Более того, в ходе спецоперации ВС России развенчали множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.