Материалы с тегом «ПВО»
Два человека пострадали при обстреле Белгорода
В результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя, сообщил 15 марта глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито семь снарядов системы залпового огня на подлёте к городу. По...
15 марта 2024
В Липецкой области подавили два беспилотника
Дежурные средства ПВО подавили в Липецкой области два беспилотника, сообщил 15 марта глава региона Игорь Артамонов. «Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал он в Telegram-канале. Артамонов добавил, что жертв и...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщило 15 марта Минобороны РФ. «Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской...
новость часа
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Над Калужской областью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА
В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над Дзержинским районом. Шапша подчеркнул, что при этом никто не пострадал...
15 марта 2024
На Украине сообщили о серии взрывов в Киеве
В столице Украины ночью 15 марта были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Киеве раздаются звуки взрывов», — процитировал телеканал корреспондентов. В окрестностях украинской столицы работает ПВО, отметили журналисты. Согласно данным онлайн-карты украинского...
15 марта 2024
Российские силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью
Украинский беспилотник уничтожен российскими военными в небе над Орловской областью, сообщает 14 марта Минобороны России в Telegram-канале. Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, около 16:00 мск пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России...
14 марта 2024
Средства ПВО РФ сбили за сутки 136 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, сообщило 14 марта Министерство обороны. За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских...
14 марта 2024
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщила 14 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале. «Около 13:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по...
14 марта 2024
Система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлёте к Белгороду
Система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлёте к Белгороду, сообщил 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на...
14 марта 2024
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую...
14 марта 2024
Средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью
Российские военные перехватили восемь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили 14 марта в Минобороны. В ведомстве проинформировали о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением...
14 марта 2024
Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области средства ПВО сбили восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, ещё три человека пострадали, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу...
14 марта 2024
За ночь российские средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ
За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников противника, сообщили 14 марта в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО
В небе над Курской областью работают средства противовоздушной обороны, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт. «ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт Telegram-канале. Сообщение губернатор опубликовал в 04:42 мск. Как сообщало ИА...
14 марта 2024
МЧС: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность ночью 14 марта была объявлена на всей территории Белгородской области. Предупреждение опубликовал Telegram-канал МЧС по региону. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам, соблюдать спокойствие и осторожность. Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 14 марта...
новость часа
14 марта 2024
В Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников. Об этом ночью 14 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он в Telegram-канале. Пост глава региона опубликовал в 03:33 мск. Старовойт подчеркнул, что...
14 марта 2024
На Украине в пяти областях объявили воздушную тревогу
На Украине в ночь на 14 марта воздушную тревогу объявили в пяти областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили население Николаевской области об опасности с воздуха в 01:51, Сумской — в 01:58. В Кировоградской области тревогу объявили в 02:00, а в...
14 марта 2024
Силы ПВО России уничтожили ещё два украинских дрона в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщила 1 марта пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале. «Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА...
13 марта 2024