Москва, 24 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили три Су-27 и один Су-24 Вооружённых сил Украины, заявил 24 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский Су-24

«Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолёта: три Су-27 и один Су-24 Воздушных сил Украины», — заявил он на брифинге.

По его словам, самолёты были сбиты в районах населённых пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Кроме того, уточнил Конашенков, были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Также были уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.